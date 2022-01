Insigne al Toronto, colpo di scena: c’è anche Immobile

Non solo la nuova casa a Toronto, anche una a New York per Lorenzo Insigne. Il capitano napoletano ha fiutato un affare con l’amico e collega Ciro Immobile.

Dal 1 luglio del 2022 Lorenzo Insigne, attuale capitano del Napoli, comincerà la sua seconda vita professionale. Dopo una quasi intera carriera in azzurro, ripartirà da Toronto. Per il fresco campione di EURO2020 con la Nazionale italiana si tratterà di una rivoluzione di vita. In Canada affronterà tante novità, dopo aver siglato un contratto milionario che gli garantirà casa, auto e viaggi. E proprio per ciò che riguarda gli appartamenti, spunta un retroscena su un affare realizzato insieme all’amico Ciro Immobile, oggi attaccante della Lazio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Insigne con Immobile in America: spunta un appartamento a New York

Come raccontato dal collega di ‘SKY’, Gianluca Di Marzio, Insigne e Immobile avrebbero realizzato insieme un investimento immobiliare a New York, o meglio il collega l’avrebbe consigliato al capitano del Napoli grazie anche al “feeling con Lino Di Cuollo, ex vice presidente per una vita della Lega Calcio americana e oggi consulente del ricchissimo club canadese, di mestiere specialista in affari che riguardano case. Insigne e Pisacane stringono il contatto, tutto nasce quindi per un altro motivo e si trasforma nell’occasione che non si può rifiutare”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, trattativa conclusa: operazione a sorpresa

D’altronde la scelta di andare al Toronto nasce per diverse motivazioni. Insigne cercava una sfida che gli permettesse di non doversi scontrare col Napoli da avversario e ha finito per sposare una rivoluzione nelle sue abitudini di vita. Vivere in Canada sarà un’esperienza nuova per il calciatore e per la sua famiglia, oltre al fatto che il guadagno economico sarà importante anche per il post-carriera. Probabilmente, per tale ragione, il calciatore ha allargato gli orizzonti e ha deciso di scommettere anche sull’investimento per l’immobile nella Grande Mela.