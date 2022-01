Calciomercato Milan, trattativa conclusa: operazione a sorpresa

La Sampdoria è vicina alla definizione della trattativa per l’arrivo di Andrea Conti dal Milan.

Nonostante il Milan l’abbia schierato in campo in occasione del primo match del girone di ritorno di Serie A contro la Roma, Andrea Conti è pronto al trasferimento. Il calciatore 27enne chiaramente non è considerato un incedibile dalla società rossonera ed è in cerca di maggiore continuità. Ad aprirgli le porte è la Sampdoria, nonostante nelle ultime settimane il difensore sia stata piuttosto vicino all’Empoli.

Sampdoria, arriva Andrea Conti dal Milan: le ultime

La Sampdoria pare aver saputo approfittare del momento di stasi tra Milan ed Empoli per inserirsi per Andrea Conti e strappargli il sì. Il calciatore è stato vicinissimo ai toscani, ma i rossoneri avevano chiesto loro tempo a causa dell’emergenza difensiva che vive la squadra di Pioli. In queste settimane la Sampdoria si è inserita, proponendo un milione d’indennizzo al Milan, che difficilmente avrebbe potuto sottrarsi.

Secondo quanto riferito da ‘Gianlucadimarzio.com’, le parti hanno trovato l’accordo per la durata di sei mesi, ovvero fino a giugno. Tuttavia, potrebbero esserci delle novità, poiché gli agenti hanno in programma un incontro coi dirigenti per capire se possono trovarsi le condizioni per una diversa intesa, considerato che il contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno e quindi si potrebbe giungere a un trasferimento a parametro zero. In blucerchiato Conti ritroverà il tecnico D’Aversa e ciò sicuramente sarà stata una spinta in più per accettare la Sampdoria, poiché l’ha già allenato ai tempi della Virtus Lanciano nella stagione 2014-2015 e successivamente nell’esperienza al Parma, dopo la quale per l’appunto il difensore era tornato al Milan, rientrando dal prestito e cercando una continuità che comunque non ha avuto.