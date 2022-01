Calciomercato Milan, cambia la difesa di Pioli: ecco l’ufficialità

Ufficiale l’acquisto a titolo definitivo di Andrea Conti che dal Milan passa alla Sampdoria: arriva l’annuncio del club

La Sampdoria l’ha voluto per la propria corsia di sinistra e l’operazione di mercato si è chiusa senza troppe difficoltà. Il terzino Andrea Conti è così diventato ufficialmente un giocatore del club blucerchiato. È infatti arrivato l’annuncio, divulgato dalla Sampdoria stessa, tramite i propri canali, con una nota ufficiale. Il classe 1994 inizia una nuova avventura, in un club diverso ma sempre di Serie A. Ecco i dettagli.

Calciomercato Milan, cambia la difesa: la Sampdoria ufficializza l’arrivo di Conti

La Sampdoria, con un comunicato ufficiale, annuncia l’arrivo del nuovo acquisto all’interno della propria rosa. Come si legge nella nota: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. Milan i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Conti (nato a Lecco il 2 marzo 1994)”. Dopo aver svolto, in giornata, le visite mediche è arrivata anche la firma del giocatore. Tutto fatto per il terzino sinistro. La Sampdoria ha forte bisogno di innesti che possano aiutare il percorso della squadra in Serie A. Andrea Conti, perciò, è passato a titolo definitivo dal Milan al club dei blucerchiati.

Il giocatore era diventato a tutti gli effetti un esubero dei rossoneri e ha giocato in questa stagione di Serie A solamente una gara, rientrato il 30 giugno 2021 dal prestito al Parma. Dal canto suo, il Milan ha fatto sapere: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrea Conti alla U.C. Sampdoria. Il Club desidera ringraziare Andrea per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive”.