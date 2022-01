“É un disastro”: Juventus, l’attacco al campione che nessuno immaginava

La Juventus vince non senza sofferenze contro la Roma. Allegri, però, ha un problema: l’espulsione di de Ligt pesa come un macigno.

La Juventus di Massimiliano Allegri batte la Roma di José Mourinho. I bianconeri vincono grazie ad una rete segnata in extremis da Mattia De Sciglio ed approfittano di un rigore sbagliato da Pellegrini che si fa ipnotizzare da Szczesny. I piemontesi, però, sembrano avere più di un problema. Uno di questi è sicuramente l’infortunio di Federico Chiesa, il cui problema fisico sembra essere più grave del previsto. L’altra nota stonata, invece, è stata la prestazione di Matthijs de Ligt. Il difensore centrale della Juve ha rimediato una espulsione allo stadio Olimpico.

De Ligt bocciato in Roma-Juventus

Un cartellino rosso pesante, visto che costringerà l’olandese a saltare la Supercoppa italiana contro l’Inter di Simone Inzaghi. Proprio riguardo la sua prestazione, è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it TV’ Sabatino Durante, operatore di mercato.

Ecco quanto dichiarato: “De Ligt, a mio parere, è stato sempre sopravvalutato. E’ un libero che gioca in coppia con Chiellini sempre. Quando ha qualcun altro al suo fianco è un disastro, è questo il problema. Fa degli errori perché fare il difensore centrale non è nelle sue corde, lui è un libero. Ha sicuramente delle qualità, ma non ha avuto tempo per inserirsi nel campionato italiano”.