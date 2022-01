Genoa, Shevchenko è nei guai: annuncio del presidente

E’ un momento delicato per il Genoa di Shevchenko. La sconfitta contro lo Spezia inguaia i rossoblù: parla il presidente Zangrillo in conferenza.

Il Genoa non passa un buon momento. Il club rossoblù è uscito sconfitto dal derby ligure contro lo Spezia di Thiago Motta. Il risultato finale condanna la squadra di Shevchenko alla sconfitta che porta zero punti in classifica generale. Una serata da dimenticare per i tifosi che, adesso, sono in piena zona retrocessione. Lo spettro della Serie B si avvicina sempre di più. Nemmeno l’avvento della nuova dirigenza e del nuovo allenatore sembra aver dato una scossa alla squadra, ora nei guai fino al collo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Genoa, Zangrillo su Shevchenko

L’allenatore ucraino nona ha ancora conquistato una vittoria da quando allena il Genoa. Un bottino che preoccupa anche il presidente Alberto Zangrillo. Il numero uno del club, dopo Genoa-Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa

LEGGI ANCHE >>> Serie A: Inzaghi ‘archivia’ il passato, la Salernitana vince a sorpresa

Ecco quanto dichiarato: “Sono molto amareggiato, sono dispiaciuto anche per i nostri tifosi. Il motivo? E’ una serata negativa in un momento molto complesso. E’ uno dei momenti più difficili degli ultimi anni per il Genoa. Shevchenko in discussione? Faccio un esempio. Quando qualcosa non va in reparto, non facciamo fuori il primario. Non sta a me parlare dell’allenatore, anche se è uno degli elementi che dobbiamo prendere in considerazione. Sul banco degli imputati ci sono io, ma siamo veramente tutti persuasi che si possa far meglio”.