Cagliari, Mazzarri vuole un attaccante: affare con la Sampdoria

Resta il Cagliari una delle squadre più attive sul mercato. Pronto uno scambio che riguarda altri due club di Serie A.

Il Cagliari è una delle squadre più attive sul mercato. Le difficoltà della prima parte della stagione hanno portato il club ad accendere un vero e proprio campanello d’allarme, tale da spingere il club ad attivarsi in maniera concreta per regalare a Walter Mazzarri elementi utili ad aumentare il valore della rosa.

Serve un attaccante, in primis, e di nomi se ne sono fatti tanti nelle ultime settimane. Anche in uscita sta lavorando molto il direttore sportivo Stefano Capozzucca. Godin è ormai sul piede di partenza, pronto ad approdare all’Atletico Mineiro. Ma è soprattutto la campagna di rafforzamento sulla quale la società sta spingendo, nella speranza di poter raggiungere il prima possibile l’obiettivo salvezza.

Cagliari, occhi puntati su Bonazzoli: pronto uno scambio

Uno dei nomi caldi delle ultime ore è quello di Federico Bonazzoli, attualmente in forza alla Salernitana ma di proprietà della Sampdoria. Già si era paventato un possibile ritorno a Genova dell’attaccante nel caso in cui la Salernitana non avesse risolto le beghe societarie. Poi l’acquisto da parte del neo patron Iervolino ha evitato questa ipotesi, ma l’addio resta probabile.

Cosi, come riportato da Sky Sport, si starebbe pensando ad un scambio che riguarderebbe proprio il Cagliari. Alla squadra campana piace l’ex Juve Martin Caceres, che il Cagliari lascerebbe partire volentieri. Da qui l’idea di un possibile scambio, con l’uruguaiano in Sardegna e Bonazzoli alla corte di Stefano Colantuono. Da capire anche le intenzioni della Sampdoria, che andrebbe a manovrare a distanza la trattativa.