Tragedia nel mondo del calcio: scomparso il difensore Calik

Lutto nel mondo del calcio. Tragicamente scomparso il difensore 27enne Ahmet Calik, a causa di un terribile incidente stradale.

Il mondo del calcio è letteralmente sotto shock, come sempre succede quando uno dei suoi protagonisti perde la vita a causa di un terribile incidente. E’ quello che è successo in queste ore ad Ahmet Calik, difensore del Konyaspor e definito da molto come uno dei grandi talenti del calcio turco. Se n’è andato all’età di 27 anni, lasciando un vuoto incolmabile sia nel suo paese ma in tutto il contesto calcistico mondiale.

Un indicente stradale si è portato via Calik. Il difensore ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata, rendendo cosi fatale l’incidente per il giocatore del Konyaspor. Una notizia che sta facendo il giro del mondo, e che ovviamente ha sollevato anche la grande solidarietà da parte di tantissimi calciatori che stanno ricordando Calik.

Tragico incidente, scompare il 27enne Calik: un talento turco

Una vita passata ad indossare la maglia della Turchia, nazionale alla quale Calik ha dato tutto sin dai primissimi anni della sua carriera. Una trafila lunghissima tra le giovanili, per poi approdare in prima squadra nel 2015. Un percorso straordinario che lo ha visto protagonista prima con la maglia del Galatasaray, e poi attualmente con quella del Konyasport che ad oggi occupa il secondo posto in classifica.

Protagonista anche in questa stagione, Calik lascia un ricordo indelebile tra i suoi tifosi che l stanno ricordando in massa sui social. Tantissimi messaggi, per omaggiare un talento turco andato via davvero troppo presto.