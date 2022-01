Calciomercato Genoa, super colpo per Shevchenko: lo regala Mourinho

Calciomercato Genoa, colpo in entrata per la squadra di Shevchenko: previste per domani le visite mediche del giocatore

Il Genoa guidato da Andrij Shevchenko si prepara ad accogliere un nuovo giocatore all’interno delle proprie file. Il rinforzo di calciomercato è ormai più vicino che mai. Previste per la giornata di domani le visite mediche del terzino sinistro classe 2002.

Esubero per Mourinho, ma rinforzo per Shevchenko. Il profilo del terzino sinistro della Roma, nato nel 2002, piace al Genoa che ha condotto una trattativa di mercato con il club giallorosso pur di avere il giocatore con sé.

Riccardo Calafiori, utilizzato poco in Serie A per questa stagione in corso, ora può guadagnare un posto da titolare nei ‘grifoni’. In 6 partite giocate con la Roma in campionato Calafiori ha servito 1 assist, così come in Conference League dove però ha giocato solamente 3 match.

Calciomercato Genoa, il rinforzo arriva dalla Roma di Mourinho: visite mediche previste per domani

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato e giornalista di ‘Sky Sport’, sono previste per la giornata di domani le visite mediche per Riccardo Calafiori. Il giovanissimo terzino sinistro, classe 2002, arriverà al Genoa in prestito secco. Porterà con sé velocità sulla fascia e qualità tecniche che potranno dare maggiori certezze a Shevchenko.

Calafiori è nato e cresciuto, sotto il profilo calcistico, nel vivaio Roma. Ha giocato infatti prima nelle giovanili del club giallorosso, poi nella Roma sia U17 sia U19 e ha infine raggiunto la prima squadra. Il prestito secco, concesso dalla squadra affidata a José Mourinho, gli permetterà di trovare un maggior numero di minuti in campo in Serie A.