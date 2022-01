Genoa, Shevchenko perde una pedina: vola in Turchia già a gennaio

Il Genoa non sta compiendo solamente operazioni di calciomercato in entrata: prevista anche una partenza già a gennaio

Il Genoa guidato da Andriy Shevchenko non sta dando i frutti sperati. Il club sta forse vivendo uno dei momenti più complicati degli ultimi anni e nello spogliatoio sono tutti messi in discussione. L’obiettivo è quello di ricominciare a guadagnare punti in classifica, per evitare la retrocessione dalla Serie A.

Le operazioni in entrata, come quella di Kelvin Yeboah per il reparto offensivo, serviranno per dare maggiore qualità al gioco della squadra e per trovare quanti più gol possibili per sbloccare una situazione complicata.

La società rossoblù, però, non si sta effettivamente muovendo solo per il mercato in entrata. Si pensa anche alle partenze di quelli che sembrerebbero essere gli esuberi della rosa, per guadagnare spazi utili per altri giocatori più funzionali da poter introdurre in rosa. Un addio perciò è previsto già per questa sessione di calciomercato invernale.

Calciomercato Genoa, Abdoulaye Touré in uscita: può partire già a gennaio

Il centrocampista del Genoa, Abdoulaye Touré, è uno dei nomi sul taccuino della società posto nella lista di coloro che possono partire. Il suo addio, secondo ‘La Repubblica-Genova’, infatti, con ogni probabilità si concretizzerà già in questo mese di gennaio. Il calciomercato dei rossoblù, quindi, non prevede solamente operazioni in entrata per puntare sui rinforzi più utili a contrastare il momento di difficoltà, ma anche operazioni in uscita per i calciatori non indispensabili.

Abdoulaye Touré, mediano classe 1994, è approdato al Genoa il 31 agosto del 2021, partito dall’FC Nantes con un’operazione dal costo di 3,5 milioni di euro. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2025, ma la sua avventura in Serie A può ora realmente terminare molto prima del previsto. Su di lui c’è l’interesse della società turca Karagumruk.