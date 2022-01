“Vi svelo chi gioca domani”: Milan, Pioli ha già puntato la Coppa Italia

Il Milan affronterà nella serata di domani il Genoa in Coppa Italia, parla Stefano Pioli: ecco chi giocherà titolare

Nella giornata di domani, giovedì 13 gennaio, si giocheranno due sfide utili per la permanenza nel percorso di Coppa Italia. Il Napoli alle ore 18:00 incontrerà la Fiorentina, mentre il Milan alle ore 21:00 sfiderà il Genoa. I match riguarderanno gli ottavi di finale della competizione italiana.

Oggi, a ‘Sportmediaset’, Stefano Pioli ha perciò parlato dei giocatori recuperati e di coloro che potranno scendere in campo titolari contro la squadra guidata da Shevchenko. Alcuni giocatori non saranno disponibili, out per infortunio, per positività al Covid-19 o per squalifica. La notizia importante, specialmente per il reparto difensivo e per quello offensivo, è che Pioli potrà però contare sul recupero di giocatori importanti.

Nomi che possono offrirgli sicurezze in più, nel match che si svolgerà in quel di San Siro. “La Coppa Italia è un’opportunità per dimostrare le nostre qualità. Dobbiamo affrontare al massimo ogni allenamento e così vale anche per tutte le competizioni. L’obiettivo in questo torneo per noi è intanto vincere domani”, ha perciò affermato il tecnico rossonero.

Coppa Italia, il Milan di Pioli si prepara per gli ottavi di finale: le parole dell’allenatore rossonero

Stefano Pioli, dunque, è intervenuto ai microfoni di ‘Sportmediaset’, e ha rivelato chi potrà giocare in Milan-Genoa gara prevista per la serata di domani. Le squadre si incontreranno a San Siro alle ore 21:00 e il tecnico rossonero ha rivelato: “L’idea è quella di far giocare la formazione migliore, quindi giocherà Maignan anche perché Tata non so se sarà a disposizione. Domani sarà anche un’occasione in più per Rebic di mettere minuti nelle gambe. Non siamo tantissimi, ma siamo quelli giusti per fare bene. Giocherà Giroud, che sta bene. Ha superato tanti piccoli problemi, penso che sia vicino a raggiungere una condizione ottimale. Sarà lui a guidare il nostro attacco”.

Non ci saranno però sicuramente Davide Calabria, Samu Castillejo, Alessio Romagnoli che sono positivi al Covid-19. Anche Ballo-Touré è da pochissimo risultato positivo al virus ma già non era a disposizione perché, così come Franck Kessié, è impegnato in Coppa d’Africa. Out anche Simon Kjaer e Pietro Pellegri, per infortunio, e Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimovic per squalifica.