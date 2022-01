Inter-Juve, niente rigore e scoppia il caos: “È volato un…”

E’ terminato da pochi mintui il primo tempo della finale di Supercoppa Italiana tra l’Inter di Inzaghi e la Juventus di Allegri.

Si sta disputando a San Siro in questi minuti la Supercoppa Italiana tra l’Inter e la Juventus, che è passata in vantaggio con la rete siglata da McKennie al 25′, su cross di Morata. La partita è iniziata subito con un gran ritmo, dove i nerazzurri sono stati pericolosì prima con de Vrij e poi con Lautaro Martinez.

La squadra di Simone Inzaghi, sotto shock, subisce inizialmente il gol subito, ma al 35′ Doveri assegna un calcio di rigore al team meneghino per un fallo di De Sciglio su Dzeko. Il penalty è stato poi realizzato da Lautaro Martinez, che ha spiazzato Perin. Ma la gara è contraddistinta dalle polemiche per il rigore non concesso all’Inter nei minuti iniziali.

L’episodio incriminato avviene in area bianconera all’11’ tra Chiellini e Barella. Il difensore bianconero non riesce a prendere la sfera, ma colpisce la gamba del suo compagno di Nazionale. L’Inter protesta subito in maniera vibrante, però Doveri non è dello stesso avviso dei meneghini.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter-Juventus, Inzaghi arrabbiatissimo per il rigore non concesso per il fallo di Chiellini suBarella

Dopo un check del VAR, il direttore di gara fa il segno di proseguire il match. Sia i tifosi nerazzurri che Simone Inzaghi hanno continuato a mostrare il propio dissenso anche dopo la decisione finale di Doveri.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Inter-Juventus: segui la partita LIVE

Le proteste dell’Inter sono state fortissimie, tantochè Massimo Callegari, telecronista della partita per ‘Mediaset’, ha commentato così la rabbia di Simone Inzaghi: “Nei pressi della panchina nerazzura è volato un cartellone pubblicitario durante le proteste nei confronti di Doveri per il rigore non concesso a Barella”.