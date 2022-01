Tutto pronto per Inter-Juventus, finale di Supercoppa italiana. Alle ore 21:00 allo stadio San Siro il via del super match.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Inter-Juventus, finale di Supercoppa italiana. Alle ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano si assegna il primo trofeo della stagione 2021/2022. Simone Inzaghi ospita i bianconeri di Massimiliano Allegri: una finale che promette spettacolo e fuochi d’artificio.

L’albo d’oro è dalla parte del club piemontese, vittorioso già in nove occasioni; i nerazzurri, invece, hanno conquistato il trofeo cinque volte. In ogni caso, classifica di Serie A alla mano, i lombardi sembrano favoriti, ma in una finale nulla è mai scritto. In caso di parità sono previsti i tempi supplementari ed i calci di rigore. Ad arbitrare il match sarà il signor Doveri di Roma. Al VAR, invece, il duo formato da Mazzoleni e Ranghetti.

Inter-Juventus, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: I. Radu, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Kolarov, Darmian, Gagliardini, Vidal, Vecino, Sensi, Correa, Sanchez. Allenatore: Inzaghi.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata, Bernardeschi. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, De Winter, Danilo, Lu. Pellegrini, Bentancur, Arthur, Aké, Kaio Jorge, Kean, Dybala . Allenatore: Allegri.