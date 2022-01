Milan, tre novità dal mercato: si apre alla cessione a sorpresa

Il mercato del Milan potrebbe decollare già nelle prossime settimane: massima attenzione al possibile arrivo di un nuovo centrocampista e occhi puntati anche su una possibile cessione a sorpresa che consentirebbe ai rossoneri di far cassa

Il Milan è pronto a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di contendere lo scudetto all’Inter in vista della seconda parte di stagione. Pioli dovrà fare i conti con alcune assenze (Kessie e Bennacer impegnati in Coppa d’Africa), le quali spingeranno il tecnico rossonero a scelte obbligate.

Occhi puntati anche sul fronte mercato, anche se difficilmente il Milan deciderà di investire su un nuovo centrocampista, soprattutto perchè Kessie e Bennacer torneranno presto a disposizione del tecnico rossonero.

Sguardo improntato sul reparto offensivo: tiene banco il possibile rinnovo di Ibrahimovic: bisognerà capire se l’attaccante svedese rinnoverà il suo contratto con il club rossonero per un altro anno o se a giugno le strade di Ibra e il Milan si separeranno. Massima attenzione anche alla possibile cessione di Rebic, sacrificabile per far cassa in vista del futuro.

Mercato Milan, il piano di gennaio e la possibile cessione di Rebic

Difficilmente il Milan aprirà alla cessione di Rebic già dall’attuale sessione di gennaio, ma l’addio del croato potrebbe essere rinviato in vista della prossima estate. Un sacrificio da circa 25 milioni di euro, ma che sarà rivalutato nel corso dei prossimi mesi.

Il mancato rinnovo di Ibra e la possibile cessione di Rebic potrebbe stravolgere i piani futuri dei rossoneri. A queste due novità, inoltre, potrebbe aggiungersi, come già noto, il mancato rinnovo di Kessie, il quale obbligherà il Milan a intervenire nuovamente sul fronte mercato per potenziare il centrocampo. Mercato di gennaio senza grandi sussulti, ma attenzione alla prossima estate.