Mondiali, spunta Pirlo per la panchina: “Ma i giocatori…”

Pirlo ha ricevuto una proposta per tornare in panchina e rimettersi in gioco dopo la prima avventura con la Juventus terminata a giugno

La prima esperienza in panchina di Andrea Pirlo si è conclusa con il quarto posto conquistato con la Juventus e le vittorie della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia. Inizialmente giudicata negativamente, la performance dell’ex centrocampista e faro della Nazionale campione del Mondo nel 2006 potrebbe essere riconsiderata con il passare del tempo.

Dopo aver chiuso la sua esperienza con la squadra bianconera, intanto, il giovane allenatore bresciano è alla ricerca di una nuova opportunità. Un progetto stimolante che possa consentirgli di rimettersi in gioco per alimentare la seconda tappa professionale. Una opzione si fa largo all’orizzonte ma ci sono alcuni aspetti da risolvere.

Polonia, Pirlo opzione per la panchina dopo il rifiuto di Cannavaro ma i calciatori non sono d’accordo

La Polonia si è separata da Paulo Sousa negli ultimi giorni del 2021. L’allenatore portoghese ex Fiorentina infatti ha pagato la clausola rescissoria prevista dal contratto sottoscritto con la Federazione polacca. Il lusitano pochi giorni più tardi si è accasato al Flamengo.

La casella di ct pertanto è rimasta vacante. Vari sono stati i rifiuti incassati durante queste primi fasi della ricerca. Tra questi, spiega ancora ‘Fanpage’ anche quello di Fabio Cannavaro. L’ex difensore azzurro però ha declinato la proposta. La federazione polacca ha quindi ripiegato su Andrea Pirlo con cui sono stati avviati i contatti già da un po’ di tempo a questa parte.

La candidatura del ‘Maestro’ tuttavia non ha fatto particolare breccia all’interno del gruppo, che avrebbe indicato il desiderio di riabbracciare l’ex selezionatore Jerzy Brzeczek, alla guida dei biancorossi tra il 2018 e il 2021.

La Polonia, inserita nel girone B degli spareggi playoff, ha un cammino che sulla carta non si presenta come insormontabile. In semifinale, i polacchi dovranno affrontare la Russia. Se dovessero battere la compagine di Valerij Karpin, incontrerebbero in finale la vincente della sfida tra Svezia e Repubblica Ceca.