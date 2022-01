Tutto pronto per Napoli-Fiorentina, gara degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Allo stadio Diego Armando Maradona si parte alle 18:00.

Sta per iniziare Napoli-Fiorentina, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, Luciano Spalletti ospita la formazione di Vincenzo Italiano.

L’obiettivo di entrambe le formazioni è quello di superare il turno. Per questo motivo entrambi i tecnici schiereranno in campo le migliori formazioni disponibili. Le novità, con ogni probabilità, saranno poche. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria in campionato contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa, mentre i viola hanno perso contro il Torino nell’ultimo turno di Serie A. Chi vince si preparerà ad affrontare l’Atalanta ai quarti di finale del torneo. A dare il via al match sarà il fischietto di Ayroldi. Al VAR, invece, il duo formato da Dionisi e Paganessi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Marfella, Idasiak, Juan Jesus, Zanoli, Costanzo, Spedalieri, Vergara, Fabian Ruiz, Lozano.

LEGGI ANCHE >>> Bonucci, rissa e decisione clamorosa: il giudice sorprende tutti

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano. A disposizione: Terracciano, Odriozola, Terzic, Igor, Pulgar, Maleh, Castrovilli, Callejon, Ikoné, Kokorin, Piatek, Rosati.