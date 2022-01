Bonucci, rissa e decisione clamorosa: il giudice sorprende tutti

La reazione di Bonucci ieri dopo il gol vittoria dell’Inter in Supercoppa ha lasciato parecchi strascichi. Ora arriva la decisione ufficiale.

Un gol subito negli ultimi istanti di gioco, la prospettiva dei rigori che sfuma, il trofeo che va all’Inter e Bonucci che finisce faccia a faccia con un membro dello staff dei nerazzurri. Questo il riassunto degli ultimi concitati minuti della Supercoppa italiana di ieri sera. Il gol di Alexis Sanchez ha scatenato da un lato la gioia degli interisti, dall’altro la rabbia e la frustrazione degli juventini.

Bonucci è stato decisamente quello che l’ha presa peggio. Il difensore bianconero era infatti pronto ad entrare in campo negli ultimi istanti del secondo tempo supplementare. L’intenzione da parte di Allegri, che a gran voce invocava un fallo tattico per permettere il cambio, era quella di far entrare il numero 19 in vista dei tiri dagli undici metri.

Invece il destino ha voluto diversamente. Bonucci non è mai entrato visto che l’Inter, negli ultimi istanti di partita, ha segnato il gol vittoria. Ma il difensore è stato comunque protagonista, inveendo con strattoni e parole decisamente pesanti e fuori luogo contro un membro dello staff dell’Inter che stava esultando per la vittoria dei suoi.

Juve, la follia di Bonucci: la decisione del Giudice Sportivo

Naturalmente gli ispettori federali a bordo campo hanno riportato tutto. Per questo si temeva, da parte del Giudice Sportivo, una pensante squalifica che avrebbe potuto condizionare anche la presenza di Bonucci in campionato.

Invece la giustizia sportiva si è rivelata decisamente clemente: Bonucci è stato multato per soli 10mila euro, evitando al contempo qualsiasi squalifica. Una decisione che di certo sarà accolta positivamente da Allegri che potrà così avere a disposizione il suo difensore per i prossimi delicati match che attendono la Juve.