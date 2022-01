Calciomercato Sampdoria, idea Carrascal: l’agente conferma

L’agente del colombiano Jorge Carrascal conferma a ‘Serieanews.com’ l’interesse della Sampdoria per l’attaccante del River Plate.

Trequartista ma all’occorrenza anche esterno d’attacco, appena 23enne e tesserato del River Plate, una garanzia. Questo è, in poche parole, Jorge Carrascal, tra gli attaccanti più chiacchierati in questa finestra di trasferimenti di gennaio. Il giocatore è stato un pezzo importante del 2021 degli argentini, che si sono trovati a dover sopperire all’assenza di Juan Fernando Quintero, suo connazionale, che aveva scelto la Cina per il futuro.

Tuttavia, la continuità di Carrascal è stata messa in discussione dall’impiego di Agustín Pallavecino e agli ordini di Gallardo potrebbe tornare proprio il colombiano dello Shenzhen. Durante il ritiro estivo dei Millonarios, attualmente in corso, Carrascal ha tolto proprio la 10 dalle spalle per cederla al compagno di squadra, indossando così la 25. Un indizio che in tempi di mercato può significare molto.

Sampdoria su Carrascal del River: l’agente conferma la pista

Il centrocampista offensivo piace a molte squadre. Con insistenza si è parlato del Montevideo in Uruguay così come di diverse squadre europee. In Italia piace alla Fiorentina, che lo segue da circa un anno, ma a fare sul serio pare essere la Sampdoria. I doriani potrebbero prenderlo subito e avrebbero in mente anche la formula: prestito oneroso con diritto di riscatto per il giovane di Cartagena.

Ai microfoni di ‘Serieanews.com‘ è intervenuto in esclusiva il suo agente, Pablo Boselli, il quale ha confermato l’interesse dei blucerchiati: “Stiamo lavorando per Jorge con varie società. Ci sono diversi club interessati e la Sampdoria è uno di questi. Tuttavia, ancora non vi è nulla di concreto. Siamo a lavoro per un trasferimento già a gennaio”. Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni di euro, cifra che la Sampdoria non pare abbia troppi problemi a sborsare per un elemento che può essere importante in ottica futuro, considerata la giovane età e le grandi prospettive.