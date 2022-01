“Il vero colpo di Marotta…”: Inter, il nome che cancella il passato

Il passato è ormai alle spalle. Il vero colpo di Beppe Marotta ha un nome, ed è emerso proprio in queste ore.

L’Inter ha portato a casa il primo trofeo della stagione, ed in queste ore sono partiti i giusti elogi per una squadra che si sta confermando al nette delle importanti partenze avvenute in estate. Non era facile fare a meno di giocatori dal peso specifico come Lukaku ed Hakimi, ma la società ha agito con grande intelligenza, puntando a dei profili in grado di soddisfare fin da subito le necessità di una squadra che porta sul petto il “peso” dell’essere campioni in carica.

E cosi battere la Juventus all’ultimo minuto è stata la grande soddisfazione per i tifosi nerazzurri, che hanno ritrovato anche un Alexis Sanchez dalla vena “vagamente” polemica ma allo stesso tempo efficace sotto porta. Una prima parte di stagione in costante crescendo, e c’è chi pare aver individuato il vero fautore di questo momento importante in casa nerazzurra.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

“Il vero colpo è Inzaghi”: Conte è già il passato

Simone Inzaghi è di sicuro uno dei protagonisti indiscussi di questo momento dell’Inter. Sostituire Antonio Conte, dopo la vittoria della Scudetto, sembrava un’impresa ardua. Lo sarebbe stato per chiunque, ma Inzaghi ha saputo salire su una macchina in corsa e prenderne il controllo in brevissimo tempo. Gli applausi, questa mattina, arrivano da ‘La Repubblica’ che ha cosi incensato l’ex tecnico della Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Cagliari, corsa a due per il nuovo attaccante: c’è una novità

“Il fattore Inzaghi. E’ lui il vero colpo di Marotta, con lui più gol e più gioco“, scrive oggi il quotidiano. Insomma, parole che sono sposate dalla maggior parte dei tifosi dell’Inter che hanno cosi dato un colpo di spugna al passato. La piazza nerazzurra ha dimenticato velocemente Conte ed i fasti dello Scudetto, dando fiducia ad un nuovo ciclo che ha già portato una prima e grande soddisfazione.