Calciomercato Lazio, la rivelazione di Sarri che non piacerà ai tifosi

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima dell’inizio del match tra la sua Lazio e la Salernitana, lasciandosi andare ad alcune considerazioni sul momento attuale che sta vivendo la sua squadra e il calcio in generale.

Sarri si è prima soffermato sul Covid, tornando alla polemica delle scorse settimane circa il protocollo e la sua attuazione. “Il calcio ai tempi del Covid non è il massimo.” ha dichiarato. “E’ una difficoltà di tutti, rischi di preparare partite e poi giocarne altre.”

Mal comune mezzo gaudio però. Sarri riconosce che il problema logicamente non riguarda solo la Lazio, ma tutte le squadre di Serie A. Infatti proprio l’avversaria di oggi, la Salernitana, è stata ed è ancora una delle squadre più falcidiate. La ‘fortuna’ gira, ma proprio questo rende ancora più imprevedibile il tutto: “Il momento è questo, è una difficoltà collettiva”.

Sarri sul mercato della Lazio: “Non è il momento!”

I giornalisti di Dazn hanno poi cercato di spostare il discorso sul mercato. La Lazio è impegnata in diverse operazioni, una su tutte la cessione di Muriqi. Sarri però su questo fronte fa orecchie da mercante e non ne vuole sapere di dare alcun indizio.

“Per adesso penso solo alla partita contro la Salernitana.” ha concluso. “Non c’è altro, non ho altro in mente. Non è questo il momento di parlare di calciomercato.”