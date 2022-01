Covid in Serie A: è arrivato l’aggiornamento che fa tremare i tifosi

Il Covid continua a falcidiare la Serie A e a mettere a rischio lo svolgimento delle partite. Le ultime novità non fanno ben sperare.

Dopo la notizia dei tre positivi nel gruppo squadra della Salernitana, cosa che però ha avuto conseguenze circa lo svolgimento del match contro la Lazio, arrivano altre brutte notizie dai vari giri di tamponi delle altre squadre di A.

Il Venezia ha infatti appena comunicato che quattro membri del suo gruppo squadra sono risultati positivi. Il tutto è stato reso noto proprio pochi minuti fa tramite un comunicato ufficiale apparso sui canali di comunicazione dei lagunari.

“Quattro tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai tamponi effettuati in data odierna.” si legge nella nota. “Informate le autorità sanitarie competenti i tesserati sono stati prontamente posti in quarantena e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario.“

Venezia, quattro positivi al Covid. Match contro l’Empoli a rischio?

Il Venezia, che non ha comunicato il nome dei calciatori positivi, è atteso domani in campo per il match casalingo contro l’Empoli, una delle squadre che, in questo momento, sembra essere messa meglio per quanto riguarda il Covid.

Il match al momento non sembra essere a rischio. In attesa di comunicare i nomi dei calciatori positivi, il Venezia spera che non ci sia nessun focolaio nello spogliatoio e che il numero di positività rimanga a quattro.