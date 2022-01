Alle 15 un solo match in programma per la 22^ giornata di Serie A, in vista dei due posticipi alle 18 ed alle 20.45. In programma Venezia-Empoli.

Una solta partita da giocare alle 15, in virtù di quel calcio spezzatino al quale ormai ci stiamo abituando da anni. Alle 18 la Roma scenderà in campo contro il Cagliari per provare a regalare una soddisfazione ai suoi tifosi, e proseguire la corsa verso l’Europa. Poi alle 20.45 i campioni in carica dell’Inter affrontare l’Atalanta, in un match dai tantissimi spunti.

Alle 15, come detto, scenderanno in campo Venezia ed Empoli. La salvezza resta l’obiettivo comune di entrambe le squadre, ma c’è grande necessità per entrambe di fare punti. I toscani non vincono da quattro partite ma la situazione di classifica non è cosi preoccupante. Serve, però, portare punti a casa per evitare di complicare le cose.

La squadra di Zanetti è alle porte della zona retrocessione ed arriva da due sconfitte consecutive. Ecco perchè la vittoria oggi rappresenta un passaggio essenziale per venire fuori da una situazione molto complessa.

Venezia-Empoli, le formazioni ufficiali

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Maenpaa, Modolo, Molinaro, Fiordilino, Tessmann, Heymans, Kiyine, Crnigoj, Nani, Peretz, Sigurdsson, Johnsen.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Ismajli, Luperto; Zurkowski, S. Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Furlan, Tonelli, Fiamozzi, Rizza, Pezzola, Damiani, Henderson, Stulac, Asllani, La Mantia, Mancuso.

ARBITRO: Giacomelli.

GUARDALINEE: Palermo e Perrotti.

IV UOMO: Minelli.

VAR: Doveri.

AVAR: Peretti.