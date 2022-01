Calciomercato Atalanta, il Newcastle può rovinare i piani di Gasperini

Il Newcastle è intenzionato a fare grandi spese in questo mercato invernale. E una di queste potrebbe riguardare l’Atalanta.

La nuova proprietà saudita del Newcastle è intenzionata a non badare a spese per cercare di invertire la rotta di una stagione fin qui maledetta per i Magpies. Gli sceicchi però non sono affatto rassegnati ad una stagione di transizione e già hanno iniziato a investire importanti cifre sul mercato al fine di centrare quantomeno la salvezza.

Per il momento sono arrivati, con spesa complessiva di 45 milioni, due pedine importanti come l’attaccante Wood e il difensore Trippier. Cifra poco inferiore potrebbe essere invece ulteriormente investita per strappare alla Serie A uno dei suoi talenti.

Secondo il giornalista Nicolò Schira infatti il Newcastle avrebbe recapitato un’offerta di ben 30 milioni all’Atalanta per Robin Gosens. Il calciatore tedesco interessa molto agli inglesi che sono pronti ad aprire il portafogli pur di portarlo immediatamente a Newcastle.

Atalanta, Gasperini per il momento non vuole la cessione di Gosens

L’offerta sembrerebbe far gola sia al calciatore che alla società. Ben 30 milioni cash sono una cifra che, in tempi di Covid, non può che essere considerata allettante, anche per una squadre che non ha l’acqua alla gola come l’Atalanta.

Lo stesso giocatore, di fronte ad un’offerta che dovrebbe aggirarsi sui 3,5 milioni l’anno fino al 2025, non ci penserebbe su due volte. L’unico veto al momento sembra essere quello del tecnico Gasperini, restio a privarsi a gennaio di uno dei suoi pilastri.