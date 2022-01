“Mamma mia…”: Atalanta-Inter, l’episodio fa infuriare i tifosi della Juventus

Poche emozioni nel primo tempo di Atalanta-Inter. Zero reti e una piccola polemica che ha fatto scatenare i tifosi sui social.

Il primo tempo di Atalanta-Inter ha sorpreso per certi versi i tifosi e gli addetti ai lavori. Le squadre sono apparse ‘bloccate’ e forse stanche dagli impegni di Coppa ed hanno lavorato più in fase difensiva che in quella offensiva.

Poche occasioni da gol, una a testa per Sanchez e Pessina, con la squadra di Simone Inzaghi a gestire il gioco e quella padrone di casa abile nelle ripartenze con Muriel e appunto Pessina.

A metà primo tempo c’è stato un episodio che ha fatto molto discutere e che ha letteralmente fatto scatenare i social, un contatto nell’area dell’Inter.

mamma mia il rigore negato a PASALIC — 🇹🇳 🇹🇳 🇹🇳 yassine mahfoudh 🇹🇳 🇹🇳 🇹🇳 (@yassine01937035) January 16, 2022

Inter, proteste per un ‘presunto’ rigore non concesso a Pasalic

Sui social sono apparse diverse lamentele dei tifosi per un contatto tra Ivan Perisic e Mario Pasalic con quest’ultimo caduto a terra. In tanti hanno paragonato questo contatto, forse esagerando, a quello tra De Sciglio ed Edin Dzeko, episodio che ha portato il rigore in Supercoppa italiana mercoledi’.

Nel corso del match l’ex arbitro Marelli ha commentato a DAZN affermando che a suo parere il contatto non era tale da chiamare il calcio di rigore. Ecco alcuni dei commenti social: