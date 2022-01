“Sconfitta fatale”: esonero ufficiale in Premier, gongolano due italiani

È appena giunto l’annuncio dell’Everton. La società inglese ha sollevato Rafa Benitez dalla guida tecnica della squadra: si apre la possibilità di un italiano in panchina.

Termina l’avventura dello spagnolo Benitez sulla panchina dell’Everton. Non ha retto alle pressioni la formazione dopo un quartetto di sfide da incubo: tre sconfitte e un pareggio. Al momento il gruppo è 16esimo in classifica, a ridosso della zona retrocessione e ben lontano dagli obiettivi stagionali per l’Europa.

Dopo il 2-1 in favore del Norwich City, la società si è presa circa 24 ore di tempo per riflettere e poi è giunto il comunicato ufficiale sull’interruzione dei rapporti professionali con l’ex tecnico anche di Inter e Napoli: “L’Everton Football Club può confermare l’esonero di Rafael Benitez da allenatore della Prima Squadra. Benitez, che è entrato a far parte dell’Everton nel giugno 2021, lascia il Club con effetto immediato”.

Everton, esonerato Benitez: in panchina arriverà Gattuso?

Altrettanto tempestiva dovrà essere la decisione in merito al sostituto. In effetti, nel medesimo comunicato ufficiale l’Everton precisa che “un aggiornamento sulla sostituzione permanente sarà effettuato nel corso del tempo”, lasciando intendere che si è già a lavoro. A tal proposito da diversi giorni ormai due italiani sono tra i più chiacchierati per prendere il posto dell’allenatore iberico.

Si tratta di Gennaro Gattuso, rimasto senza impiego dopo la chiusura dei rapporti col Napoli e l’anticipata conclusione dei rapporti con la Fiorentina, e di Andrea Pirlo, anche lui senza squadra dopo la stagione alla guida della Juventus. Al momento pare che l’ago della bilancia non penda troppo a favore di uno rispetto all’altro. Il punto che potrebbe fare al caso di Gattuso è la maggiore esperienza, ma è pur vero che il battesimo di Pirlo è avvenuto su una delle panchine più importanti in Europa. Non resta che attendere, considerando che possa anche essere scelto un profilo a sorpresa.