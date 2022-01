“Ah, ma è entrato?: Juve, attacco durissimo in diretta

Allegri difende il suo centrocampista, ma l’ex calciatore della Juve non ci sta e attacca duro: è stato un fantasma in campo.

Nonostante la recente ripresa, con una serie di risultati utili consecutivi che hanno riportato i bianconeri in corsa per la Champions, la stagione della Juve è fin qui stata costellata da numerosi problemi. Uno di questi è senza dubbio un centrocampo che, a detta di molti, al momento offre un pessimo rapporto qualità/prezzo.

Uno dei giocatori che ha fin qui più deluso è senza dubbio Adrien Rabiot. Arrivato nel 2019 dal PSG, Rabiot non ha mai mantenuto le promesse che avevano accompagnato il suo arrivo in bianconero. Né con Sarri, né con Pirlo e nemmeno con Allegri il francese è riuscito ad imporsi.

Nonostante ciò Allegri ha valutato positivamente la sua prova in Supercoppa contro l’Inter. Un giudizio che però ha riscontrato il parere contrario di Paolo di Canio. L’ex attaccante tra le altre anche della Juve, è rimasto molto sorpreso circa la valutazione di Allegri sul francese.

Di Canio attacca Rabiot: “Cosa fa in campo?”

Di Canio, durante Sky Calcio Show, non ci è andato leggero nei confronti di Rabiot. “Ho sentito l’intervista di Allegri su Rabiot.” ha dichiarato l’ex attaccante. “E mi sono detto. Ma sono io che non ci capisco niente? Nel primo tempo mi ero un attimo distratto e ho sentito nominare Rabiot: ah, era entrato? Ma c’era? Impalpabile, il nulla in campo.”

“Voglio bene ad Allegri.” hai poi concluso l’ex Di Canio. “Ma su Rabiot la pensiamo in maniera diametralmente opposta. Io mi chiedo sempre: ma è un calciatore? Non tira praticamente mai, non fa un assist, non va deciso al cross, non riempie l’area.”