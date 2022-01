Juventus, malumore Dybala: la colpa è anche di Ronaldo, il retroscena

Il caso Dybala tiene sotto scacco la Juventus, ma alla base del malumore della Joya c’entra anche Cristiano Ronaldo: il retroscena

L’esultanza polemica ha fatto tanto rumore quanto previsto. E adesso, le critiche dopo l’opaca prestazione in Supercoppa Italiana hanno lasciato il posto alle voci di mercato e a quelle sul malumore alla Juventus.

Insomma, il caso Paulo Dybala è pronto ad esplodere definitivamente. E le altre big di Italia e d’Europa sono pronte ad approfittarne, attendendo il fatidico 30 giugno.

La Juventus sa che scherza con il fuoco, così come l’argentino, ma alla base del malumore della Joya c’è altro. Non solo un contratto prossimo alla scadenza (e con delle cifre non ritenute all’altezza, da Dybala ed il suo entourage), ma anche e soprattutto dei trascorsi che hanno pesato.

Juventus, malumore Dybala: il retroscena che coinvolge Ronaldo

Come analizzato ai microfoni di ‘DAZN’ dal giornalista Angelo Carotenuto, il malumore di Paulo Dybala può avere radici ben più profonde. Da quando è arrivato Cristiano Ronaldo, infatti, il suo rendimento e il suo impatto in bianconero è crollato, prima di essere rimesso al centro del progetto con l’addio del lusitano ed il ritorno di Allegri.

“Si è sentito trascurato, dopo l’arrivo di Ronaldo. Prima del lusitano, Dybala faceva segnare numeri altissimi per incisività e importanza nell’undici bianconero. Poi è crollato. Adesso è tornato al centro del progetto, ma la storia tra la Joya e la Juventus è una storia che ha vissuto alti e bassi”.

Parole che raccontano il rapporto travagliato da Dybala e la Vecchia Signora: dal quasi addio per la Premier League, al quasi rinnovo nell’Allegri-bis. Intanto, l’Inter e le altre grandi di Europa restano alla finestra, in attesa di comprenderne nuovi ed eventuali sviluppi.