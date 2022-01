“Sembrava tutto fatto…”: Serie A, esonero e giallo sul sostituto

Ore concitate in Serie A per l’arrivo dell’allenatore. E invece nelle ultime ore la situazione sta diventando un vero e proprio giallo.

Sembrava tutto fatto. O almeno così sembrava nelle ultime ore. Il vecchio mister senza ormai la fiducia necessaria da parte della società e il futuro allenatore già contattato e pronto a prendere il posto sulla panchina. E invece, nel tardo pomeriggio di ieri le cose sono cambiate.

Stiamo parlando della vicenda che sta coinvolgendo Marco Giampaolo e la Sampdoria. L’ex tecnico di Milan e Torino aveva infatti trovato l’accordo per subentrare a D’Aversa sulla panchina blucerchiata. Tutto sembrava ormai fatto. L’accordo però, come riferisce il Secolo XIX, non è stato ancora trovato.

Nonostante D’Aversa sia ormai sfiduciato e fuori dal progetto Sampdoria, la dirigenza blucerchiata non ha ancora annunciato il suo sostituto. Ballano ancora alcuni punti sui quali nessuna delle due parti è intenzionata a cedere.

Giampaolo-Sampdoria, sarà il nuovo allenatore?

La sensazione è comunque positiva. La distanza tra domanda e offerta non sembra essere incolmabile. Giampaolo è disposto a rinunciare a qualcosa rispetto all’ingaggio che attualmente gli corrisponde ancora il Torino. Resta da vedere quanto la Sampdoria è disposta a venire incontro alle esigenze dell’allenatore.

Ci sarà comunque un nuovo incontro in mattinata. Le parti si siederanno nuovamente a tavolino e cercheranno di raggiungere un accordo. Dal punto di vista strettamente sportivo, la Sampdoria è sicura della scelta Giampaolo. Ora bisogna solo risolvere gli aspetti economici ancora pendenti. La volontà delle parti è comunque quella di chiudere la trattativa al più presto. Dalle parti di Bogliasco sono pronti a terminare l’era D’Aversa e da inizio alla gestione Marco Giampaolo.