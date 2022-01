Juventus, Bonucci torna sulla Supercoppa: “Abbiamo risposto…”

Bonucci è stato inserito nel Fifa Fifro Men’s World 11. Il difensore ha commentato questo riconoscimento ai microfoni di ‘Juventus Channel’.

Dopo la vittoria di sabato sera contro l‘Udinese per 2-0 con le reti di Dybala e McKennie, la Juventus questa sera farà il suo esordio in Coppa Italia. I bianconeri sfideranno la Sampdoria nel match degli ottavi di finale della seconda competizione del calcio italiano.

In casa bianconera si sta parlando molto anche di calciomercato. Se in entrata stanno circolando molti nomi, in ‘uscita’ sta facendo molto rumore il caso Dybala. Dopo il gol realizzato all’Udinese, l’argentino non ha esultato ed ha guardato verso la tribuna in una sorte di ‘sfida’ alla dirigenza.

Il rinnovo di Dybala sembrava cosa fatta, ma la Juventus ha deciso di rinviare ogni discorso a febbraio-marzo. Allegri non deve gestire solo il caso dell’argentino in queste settimane, ma anche tante indisonibilità. Tra i giocatori assenti di questo periodo c’è anche Bonucci. Il difensore ritonerà dopo la sosta a causa di una lesione muscolare.

Juventus, Bonucci: “Vogliamo fare di tutto per terminare tra le prime quattro”

Proprio Bonucci è stato inserito nel Fifa Fifro Men’s World 11. Il calciatore ha commentato questo riconoscimento ai microfoni di ‘Juventus Channel’: “Tutto questo significa che ho ottenuto un ennesimo riconoscimento dai colleghi, che è la cosa sia più bella che importante quando fai questo lavoro”.

Il calciatore si è soffermato anche sul periodo della Juventus: “Faremo di tutto per terminare il campionato tra le prime quattro e per cercare di vincere la Champions League. Con le vittorie dell’anno scorso della Coppa Italia e della Supercoppa abbiamo risposto a chi diceva che non avevamo più fame. E’ l’ennesima dimostrazione che in gara secca ci siamo”.