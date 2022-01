“No secco al rinnovo”: calciomercato, il Newcastle lo allontana dalla Juve

Il Newcastle pronto ad inserirsi pesantemente su di un obiettivo di diverse big. Lo voleva anche la Juve, ma adesso le cose cambiano.

Il Newcastle ha già annunciato che non baderà a spese. La nuova proprietà saudita non si sta certo risparmiando per tentare di raddrizzare una stagione fin qui decisamente da dimenticare. Dopo Wood e Trippier, costati assieme 45 milioni, i Magpies puntano anche Gosens dell’Atalanta e non solo.

Il colpo che potrebbe far scaldare il St. James Park, secondo i catalani di Sport, è quello di Dembélé del Barcellona. Il centrocampista, alla sua quinta stagione al Camp Nou, avrebbe deciso di non rinnovare. A nulla sono servite le pressioni del Barcellona, il giocatore sembra aver deciso il suo futuro e nelle prossime ore lo comunicherà ai catalani.

Ecco che potrebbe quindi aprirsi una corsa tra le diverse pretendenti al calciatore. Corsa alla quale potrebbe appunto partecipare anche il Newcastle. Di certo la disponibilità economica per venire incontro alle richieste di Dembélé non manca alla nuova proprietà che potrebbe addirittura decidere di anticipare tutti e prelevarlo già a gennaio.

Dembélé, il mancato rinnovo diventa un problema per la Juve

Paradossalmente quindi il mancato rinnovo potrebbe rivelarsi un problema per le big che sono sulle sue tracce, una su tutte la Juve. Il Barcellona infatti, di fronte alla certezza di perderlo a zero, potrebbe decidere, per racimolare comunque qualcosa, di accettare l’offerta del Newcastle già per questa cessione.

La Juve e le altre, dal canto loro, stavano attendendo uno svincolo a parametro zero per intavolare discorsi con Dembélé. Il Newcastle invece potrebbe anticipare tutti, presentandosi a Barcellona con il contante per portarlo via già adesso.