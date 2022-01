Calciomercato Juventus, l’annuncio dell’agente spiazza tutti

La Juventus di Max Allegri ed Andre Agnelli mette i sacrificabili alla porta. C’è un calciatore, però, che sicuramente non partirà.

La Juventus di Andrea Agnelli si affaccia alla finestra invernale di calciomercato per provare a puntellare la rosa. Il club bianconero è attiva su operazioni in entrata, ma anche sulle operazioni in uscita.

Diversi, infatti, sono i calciatori individuati per fare spazio e liberare caselle utili sul mercato. Massimiliano Allegri avrebbe, dunque, individuato alcuni calciatori sacrificabili. Tra i profili indiziati alla partenza ce n’è uno che sicuramente resterà a Torino. Daniele Rugani è destinato alla permanenza in Piemonte.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, parla l’agente di Rugani

Ad annunciarlo è stato il suo agente Davide Torchia, intervistato dal portale ‘Bianconeranews.it’. Ecco quanto dichiarato: “Stiamo lavorando sodo, Daniele pesa solo a fare il suo dovere al meglio. E’ molto soddisfatto del gol, è stata una grande gioia personale. La Juventus punta forte su Rugani, a differenza di quanto si diceva mesi fa. Il club non l’ha mai messo alla porta”.

LEGGI ANCHE >>> Covid in Serie A, il match è a rischio: con un altro positivo non si gioca

Poi prosegue: “Allegri gli ha sempre detto che credeva in lui. Il mister è uno che non regala niente a nessuno. Se confermo che resterà a Torino? Assolutamente sì. Daniele Rugani resterà alla Juventus al 100%. Lui ed il club vogliono proseguire, non è mai stato messo in discussione. Pensiamo giorno per giorno agli obiettivi. Daniele si allena per farsi trovare pronto, è a disposizione di Allegri”.