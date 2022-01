“È successo di nuovo”: Inter, l’ennesimo episodio che fa scontento Inzaghi

Una settimana dopo Inter-Juve, riecco l’ennesimo episodio che farà scontento Simone Inzaghi: la dinamica è ancora la stessa

In campo contro l’ostico ed organizzato Empoli di Aurelio Andreazzoli, l’Inter non vuole mollare l’acceleratore. E ha voglia di lanciare un segnale chiaro alle avversarie, anche in Coppa Italia.

Farlo, però, si sta rivelando più difficile del previsto. Al vantaggio iniziale di Alexis Sanchez, hanno risposto il pareggio e il vantaggio toscano firmato da Bajrami e Cutrone (quest’ultimo con l’ausilio del nerazzurro Radu).

Due reti che hanno cambiato la partita, stravolta nel risultato dalle sostituzioni di Andreazzoli. Sostituzioni che, invece, hanno innervosito ancora una volta i nerazzurri, una settimana dopo i fatti di Inter-Juventus.

Inter, i cambi di Inzaghi fanno (ancora) infuriare i nerazzurri: stavolta è Vidal a lamentarsi

Se una settimana fa era stato Lautaro Martinez a mostrare tutta la propria contrarietà alla sostituzione, stavolta è toccato ad Arturo Vidal. Dopo il momentaneo pareggio dell’Empoli, Simone Inzaghi ha subito messo dentro i titolari.

Dunque al 60′, l’ex Lazio ha mandato in campo Barella al posto del cileno, per tutta la perplessità e la frustrazione di quest’ultimo. Alla sostituzione, Vidal si è avviato lentamente verso la panchina, gettando i guanti sul terreno di gioco e sbracciando innervosito per ben tre volte.

Un episodio che non farà contento Simone Inzaghi, ancora una volta alle prese con episodi di questo tipo nel corso di una gara così combattuta. E anche se Vidal è stato uno dei migliori in campo sino alla sostituzione, l’ex Lazio avrebbe gradito ben altro atteggiamento al momento del ritorno in panchina.