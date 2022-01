Genoa, che sorpresa: arriva l’ufficialità che lascia tutti increduli

Il calciomercato del Genoa continua a decollare: nonostante il momento no, ecco l’ufficialità che sorprende tutti e lascia increduli i tifosi

Il 6-0 contro di Firenze continua a bruciare. Soprattutto in un momento delicato come questo. Con una classifica disastrata e una panchina senza un vero successore di Shevchenko, il Genoa sembra finalmente pronto a voltare pagina.

Anche perché, quelle precedenti, non sono state piacevoli da leggere. Per i tifosi e per la neo-proprietà genoana: il Grifone è stato snobbato all’ultimo dall’ex Bayer Leverkusen, Bruno Labbadia, lasciando il futuro tecnico del club nella totale incertezza.

Adesso, il Genoa ha ripreso in mano le redini della situazione e ha annunciato ufficialmente il volto del nuovo allenatore. Sarà Alexander Blessin il tecnico che guiderà i rossoblù, sino al termine della stagione. E non solo.

Genoa, il nuovo allenatore sarà Blessin: il comunicato ufficiale

“Benvenuto mister Blessin! Alexander Blessin è il nuovo allenatore del Genoa e ha firmato un contratto fino a giugno 2024. Blessin ha allenato nel Red Bull Leipzig e il KV Oostende, club della massima serie belga. Il Genoa Cfc e 777 Partners augurano buon lavoro a mister Blessin”.

Con questo comunicato, la società ligure ha dato il benvenuto al neo-tecnico rossoblù. Una scelta (ed un nome) che ha sorpreso la piazza genoana, ancora perplessa dal rifiuto all’ultimo minuto di Labbadia.

Ex Ostenda e RB Lipsia, proprio in Germania il DS Spor aveva avuto l’occasione di conoscere mister Blessin, a capo della selezione Under 17 e Under 19. Di lì, poi l’esperienza in Belgio, all’Ostenda, prima di approdare al Grifone.