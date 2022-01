Il mercato non aiuta il Cagliari: sardi fuori dalla Coppa, esulta il Sassuolo

Si completa un’altra parte del tabellone degli ottavi di Coppa Italia. Il Sassuolo supera il Cagliari e si guadagna il quarto contro la Juve.

Finisce con un successo dei padroni di casa del Sassuolo il match degli ottavi di finale di Coppa Italia tra i neroverdi e il Cagliari. Un successo di misura, accompagnato anche da un gol annullato al Var per gli ospiti, che consente al Sassuolo di avanzare e di affrontare la Juve.

Partita che si mette immediatamente in discesa per i neroverdi che al 20′ del primo tempo passano in vantaggio grazie alla rete del centrocampista marocchino classe ’98 Abdou Harroui. Per Harroui si tratta inoltre della prima rete in Italia.

Nella ripresa il Cagliari tenta di agguantare il pareggio, riuscendoci con Pavoletti, imbeccato da Nadez, all’ora di gioco. Tutto inutile però in quanto il VAR ravvisa la posizione di offside. Il Cagliari non riesce a trovare la rete regolare e il Sassuolo difende fino alla fine il risultato ottenendo il passaggio del turno.

Con la vittoria di questa sera il Sassuolo stacca il pass per i quarti di finale dove incontrerà la Juve che ieri ha regolato la pratica Sampdoria. Il match si disputerà all’Allianz Stadium di Torino.

Quasi completo quindi il quadro dei quarti. Oltre a Juve-Sassuolo già definiti anche i match tra Fiorentina e Atalanta e quello tra Milan e Lazio. Si attende solo di conoscere l’ultimo quarto che sarà tra le vincenti degli ultimi due match degli ottavi da disputare: Roma-Lecce ed Empoli-Inter.