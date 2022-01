Calciomercato Juventus, il Barcellona può decimare l’attacco di Allegri

Dalla Spagna arrivano pessime notizie per la Juventus. Il Barcellona è pronto a fiondarsi su due calciatori bianconeri.

Saranno una decina di giorni molto intensi quelli che attendono la Juventus. I bianconeri cercheranno di presentarsi alla chiusura del mercato con tutti i loro conti in sospeso di gennaio sistemati, concentrandosi poi direttamente sulle situazioni in divenire per giugno.

I nomi di Ramsey e Rabiot sono sempre in cima alla lista dei partenti, ma accanto a loro potrebbero esserci altri due adii a sorpresa a giugno. Stiamo parlando di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno ed entrambi hanno parecchio mercato.

L’intenzione della Juventus è naturalmente quella di trattenere entrambi offrendo loro il rinnovo. Il problema è che nelle ultime ore sono arrivate dalla Spagna delle sirene piuttosto invitanti. Sirene che portano il nome del Barcellona.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Barcellona fa la spesa in casa Juventus

Stando a quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’ infatti il Barcellona avrebbe messo in cima alla sua lista proprio i due calciatori della Juve. I catalani nelle ultime settimane stanno giocando su parecchi tavoli con tantissimi intrecci che li trovano coinvolti anche con la Juventus.

CLICCA QUI >>> Calciomercato Juventus, l’annuncio dell’agente spiazza tutti

Con i bianconeri oltre all’asta per Vlahovic c’è in piedi il discorso Dembélé. Il centrocampista è autore di un tira e molla per il rinnovo con la società, attirandosi le ire del tecnico Xavi stufo del suo tentennare. La Juve è alla finestra, ma a furia di guardare in casa Barça, i bianconeri potrebbero farsi soffiare due loro giocatori da sotto il naso proprio dai catalani.