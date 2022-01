“Ladri in casa durante la partita”: Serie A, spunta la brutta disavventura

Mentre in campo si disputava Bologna-Napoli, i ladri entrano in casa del portiere e portano via un’importante refurtiva.

Il monday match della 22esima giornata del campionato di Serie A tra Bologna e Napoli finisce nel peggiore dei modi per i padroni di casa. Gli azzurri s’impongono con una doppietta di Lozano, che non lascia dubbi in merito a quale delle due formazioni abbia mantenuto la supremazia sulla sfida.

Tuttavia, la peggiore situazione che si è verificata non è stata quella del campo per gli uomini di Sinisa Mihajlovic. La serata già complicata di Lukasz Skorupski si è ulteriormente compressa al momento del ritorno a casa.

L’estremo difensore rossoblu si è trovato in una situazione inattesa: casa sottosopra dopo che una banda di ladri era entrata a casa per derubarlo, consapevole della sua momentanea assenza.

Bologna, furto in casa di Skorupski durante il match col Napoli

Come racconta ‘SportMediaset’, lunedì sera mentre il calciatore era impegnato in campo al Dall’Ara contro il Napoli, i ladri si sono introdotti in casa. Dopo aver scassinato uno degli accessi all’abitazione del portiere e della sua famiglia, hanno portato via diversi oggetti tra cui effetti personali e cose di valore come monili e orologi. L’ammonto della refurtiva è di circa 50.000.

A rendersene conto sarebbe stato lo stesso Skorupski al rientro in casa. In seguito, il portiere ha denunciato il furto ai carabinieri, facendo appunto il resoconto di tutto quanto manca in casa. Le unità hanno avviato le indagini, ma al momento non c’è ancora certezza su quanti ladri fossero in azione. Si conta di individuarli quanto prima e ristabilire la serenità.