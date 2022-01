Roma, festa in… rimonta: Lecce archiviato, Mourinho può esultare

Da pochi minuti è terminata la gara di Coppa Italia tra la Roma ed il Lecce con il risultato di 3-1 a favore dei capitolini.

La prima occasione della partita, a sorpresa, è per il Lecce, che sfiora il gol con Giargiulo. La squadra di Mourinho non è entrata in campo. Gli ospiti passano in vantaggio al 17′, dopo il check del VAR, con la rete dell’ex Calabresi su azione da corner. Dopo due minuti ci prova Carles Perez: respinge Bleve.

I padroni sfiorano il gol con Afena-Gyan, ma Gabriel, da pochi minuti subentrato all’infortunato Bleve, compie un grandissimo intervento. Al 40′, sempre su azione da calcio d’angolo, c’è il pareggio della Roma con il colpo di testa di Kumbulla. La ripresa inizia con il palo da Zaniolo, entrato durante l’intervallo al posto di Veretout.

La Roma è un’altra squadra in questa seconda frazione di gara. I capitolini, infatti, passano in vantaggio al 55′ con la bella conclusione da fuori area di Abraham. Al 62′ viene espulso per doppia ammonizione Gargiulo del Lecce. La squadra di Mourinho spinge per chiudere la gara, ma Gabriel è bravissimo in un minuto prima su Zaniolo e poi sull’ex attaccante del Chelsea.

La Roma chiude il match contro il Lecce con la rete di Shomurodov

La Roma continua a premere ed è di nuovo pericolosa al 67′ con Zaniolo: Gabriel respinge l’ennesimo tentativo del calciatore italiano. Dopo pochi minuti, la squadra di Mourinho sfiora di nuovo il terzo gol con Mkhitaryan che da ottima posizione, su assist di Zaniolo, manda il pallone fuori.

Zaniolo è scatenato. Il giocatore tenta all’80’ una conclusione dalla distanza, ma il pallone si spegne di poco sul fondo. Trascorre un minuto e i capitolini chiudono il match con il terzo gol siglato in contropiede da Shomurodov. Il match si conclude con un ulteriore tiro di Zaniolo che termina alto. Mourinho adesso incontrerà il suo passato, visto che ci sarà il match contro l’Inter, a San Siro, per i quarti di finale di Coppa Italia.