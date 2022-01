“Tutto può succedere”: Roma, l’annuncio che fa esultare Mourinho

La Roma di José Mourinho spera di strappare il sì di un centrocampista: l’apertura è arrivata dal presidente della squadra d’appartenenza

La Roma sarà impegnata questa sera alle 21 negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Lecce. Al cospetto di una formazione di Serie B, i giallorossi non vogliono sfigurare. L’obiettivo principale sul quale vogliono concentrarsi José Mourinho e i suoi ragazzi rimane comunque la qualificazione alla prossima Champions League.

L’obiettivo però non appare semplice, dal momento che i giallorossi occupano la sesta posizione in classifica in compagnia di Fiorentina e Lazio. L’Atalanta, quarta in graduatoria, ha sette punti in più e una partita giocata in meno. Per perseguire le proprie chance, Mourinho aspira a ricevere altri giocatori.

Roma, il presidente dell’OM su Kamara: “Se va bene a lui, tutto può succedere”

José Mourinho ha già ricevuto due innesti durante il calciomercato invernale ma la sete dell’allenatore portoghese non sembra essere appagata. Uno degli obiettivi della dirigenza romanista inoltre sembra essersi posto a tiro.

Il presidente dell’Olympique Marsiglia Pablo Longoria infatti ha parlato di Boubacar Kamara durante la presentazione di Sead Kolasinac. Nel corso dell’incontro con la stampa per raccogliere le prime impressioni del terzino sinistro, Longoria ha aperto alla cessione del giovane centrocampista francese: “Con Boubacar abbiamo discusso molto, c’è grande rispetto reciproco. Se le cose accadono vuol dire che stanno bene al calciatore e al club. Non è piacevole avere un calciatore a fine contratto. Tutto può succedere”.

Parole che quindi lasciano aperta la possibilità di una cessione anticipata. Un’opzione che consentirebbe al club francese di incassare un piccolo indennizzo per l’addio anticipato del calciatore che a giugno si libererà gratuitamente.

Boubacar Kamara è un elemento abbastanza duttile. Può essere impiegato infatti pure come difensore centrale. Dopo una primissima parte di carriera in cui si è maggiormente disimpegnato in questa posizione, il classe 1999 francese è ora passato da un paio di anni ad occupare un posto nella zona nevralgica del campo evidenziando un ottimo rendimento.