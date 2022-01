“La prepareremo in albergo”: l’assurdo retroscena a poche ore dalla partita

Calendario fitto e tante defezioni dovute a Covid e infortuni: in serie A l’allarme è stato lanciato dall’allenatore del Bologna Mihajlovic

Il periodo recente del Bologna non è stato positivo. I rossoblù sono incappati in un ciclo terribile: sei partite e cinque sconfitte. Mihajlovic ha analizzato il momento alla vigilia della sfida con l’Hellas Verona.

Il tecnico serbo ha lasciato molti titoli nel corso del briefing con i giornalisti. Ha parlato pure delle difficoltà a preparare le partite in questo momento specifico.

Bologna, Mihajlovic confida le difficoltà: “Non c’è tempo per fare nulla, prepareremo i calci piazzati in albergo”

Calendario fitto ed emergenza Covid per gli allenatori di Serie A e non solo sta diventando molto difficile gestire gli appuntamenti in calendario a fronte delle difficoltà che costantemente si presentano. E’ così pure per Sinisa Mihajlovic che prima della sfida di campionato contro l’Hellas Verona ha parlato delle difficoltà incontrate nell’ultimo periodo.

“Possiamo dire di non aver preparato la partita, il tempo non c’è stato. Ormai mi capita di allenare più la Primavera che i giocatori della prima squadra. Le palle inattive le prepareremo domani in albergo”, ha sbottato Mihajlovic in conferenza stampa.

Il tecnico felsineo non ha risparmiato neppure una frecciatina a Theate: “Da quando è andato in nazionale è diventato un po’ presuntuoso. Lui mi ha detto di no, a me però non sembra, forse lo è diventato inconsciamente. È stato anche sfortunato visto che si è trovato coinvolto negli ultimi gol subiti. Forse deve tornare a essere più umile”.

Ha parlato poi anche di altri temi: “Dominguez spero giochi domani, poi si opererà. La società prenderà un centrocampista. Dobbiamo valutare anche le condizioni di Schouten. Con Arnautovic parlerò per capire come sta. Se sta bene gioca, altrimenti no. Non ho bisogno di gente che non è al 100%. Neppure Orsolini è al meglio. Farà un’iniezione e poi valuteremo”.