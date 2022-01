Genoa scatenato sul mercato, quattro colpi per Blessin: i tifosi esultano

Il calciomercato del Genoa è entrato nel vivo: i rossoblù sono sulle tracce di quattro elementi per rinforzare la rosa di Alexander Blessin

La rimonta del Genoa, penultimo in classifica e a -6 dal quartultimo posto del Venezia, che peraltro ha una partita in meno, si preannuncia molto complicata.

I rossoblù tuttavia non hanno nessuna intenzione di mollare gli ormeggi. Anzi, le ultime operazioni in via di definizione dimostrato tutt’altro. A cominciare dal tecnico Alexander Blessin, atterrato a Genova appena mercoledì sera e già al lavoro per invertire la situazione.

Genoa, in quattro in arrivo: per Blessin c’è anche il trequartista svizzero Kastriot Imeri

I rossoblù continuano i contatti con il Servette per Kastriot Imeri. Il Genoa ha offerto alla società svizzera 3 milioni di euro. Per il calciatore sono invece pronti 4 anni di contratto, come confermato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter.

Sul 21enne ci sono anche altri due club della Bundesliga secondo quanto riferisce in Germania ‘Sky Sports’. Il calciatore ha da poco vestito per la prima volta la maglia della nazionale maggiore in occasione della sfida contro l’Italia allo stadio Olimpico nella penultima giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Un debutto fortunato dal momento che il pareggio ha poi consentito alla Svizzera di chiudere in testa al girone e ricevere il pass diretto per il Qatar.

Il trequartista classe 2000 ha segnato otto reti in 14 partite nella prima parte della stagione in corso. Imeri, nato a Genf, possiede anche la nazionalità kosovara.

Il Genoa è molto attivo. Non è infatti questa l’unica trattativa in ballo per i grifoni. La formazione ligure per potenziare la squadra sta seguendo da vicino anche Ola Solbakken, giustiziere della Roma in Conference League, Roberto Piccoli, che a breve arriverà in prestito dall’Atalanta, e del trequartista Nadiem Amiri, classe 1996 del Bayer Leverkusen.