L’ufficialità che stravolge l’attacco del Sassuolo: i tifosi esultano

Il Sassuolo anticipa il colpo in attesa di chiudere la cessione di Boga, destinato all’Atalanta: ufficiale il nuovo rinforzo per Dionisi

Il Sassuolo domenica pomeriggio testerà in casa del Torino una delle ultime opzioni per mettersi in corsa per l’Europa. I neroverdi hanno sette punti di ritardo dalla sesta posizione della Fiorentina, che ha anche una gara in meno.

La squadra di Dionisi dunque si giocherà il tutto per tutto contro la formazione di Juric che dal canto suo non vuole perdere terreno visto che è tre punti più su rispetto agli emiliani. La compagine sassolese intanto ha chiuso un’operazione di mercato per l’attacco.

Sassuolo, nuovo calciatore offensivo per Dionisi: dal Rosenborg ecco Ceide

Il sostituto di Jeremie Boga, con molta probabilità destinato a lasciare il club emiliano per l’Atalanta, arriva dalla Norvegia. Il Sassuolo ha ufficializzato Emil Konradsen Ceide, 20enne attaccante sinistro. Il calciatore sbarca in Italia dopo aver militato nel Rosenborg, formazione dal quale i neroverdi lo hanno preso in prestito con obbligo di riscatto.

Nella ultima Eliteserien norvegese, Ceide ha firmato 5 reti in 24 partite. L’attaccante esterno ora potrà proseguire il suo percorso di crescita in un campionato più stimolante come quello italiano per tentare di conquistare pure la nazionale maggiore del suo paese.

Ceide non ha infatti mai giocato con la Norvegia ma è attualmente nel giro dell’Under 21 con cui ha debuttato a 20 anni esatti e con cui ha siglato 3 reti e un assist in quattro partite.

Il norvegese dovrà duellare per un posto con Boga, Schiappacasse, Berardi, Raspadori, Scamacca, Babacar e Defrel. Qualcuno di questi tuttavia potrebbe lasciare la squadra di Alessio Dionisi durante questo mese di gennaio.

L’attaccante norvegese classe 2001 ha firmato 2 reti nelle 6 partite di qualificazione alla Conference League. Con il Rosenborg aveva precedentemente un contratto fino al 31 dicembre 2024. Ora è pronto per la nuova avventura e i tifosi del Sassuolo sperano di esultare.