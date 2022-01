Milan-Juve, il forfait inaspettato spiazza tutti: c’è l’annuncio

Domenica ci sarà un big match importantissimo tra Milan e Juventus allo stadio San Siro in ottica Champions League: ma c’è una grana per l’AIA

Milan e Juventus, sfidandosi nel posticipo della prossima giornata di Serie A, hanno la grande chance di guadagnare punti su una diretta avversaria. Al momento, il pensiero dei rossoneri è rivolto allo scudetto, con l’Inter in vantaggio di due punti e con ancora una partita da recuperare. La squadra di Massimiliano Allegri, è al lavoro per rientrare nelle prime quattro. E un’eventuale vittoria a Milano rilancerebbe molto le chance dei bianconeri.

D’altra parte, il Milan potrebbe essere risucchiato in quel vortice che al momento comprende anche l’Atalanta e, seppur in parte minore, il Napoli. A infiammare il match c’è subito una grana per l’Associazione Italiana Arbitri, che dovrà provvedere alla sostituzione di Daniele Orsato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan-Juventus, Orsato out: i possibili sostituti

Daniele Orsato, arbitro della sezione di Schio, non potrà dirigere la partita tra Milan e Juventus. Inizialmente designato per il big match, è attualmente indisponibile. L’AIA, dunque, dovrà trovare un sostituto. Diversi sono i candidati. C’è Di Bello, inizialmente previsto al VAR proprio di Milan-Juve, ma non solo.

LEGGI ANCHE >>> Roma e Juve, c’è un ostacolo per Ndombele. E il PSG può approfittarne

Il designatore Gianluca Rocchi ha anche altre possibilità: affidare la partita a Valeri, ora al VAR di Spezia-Sampdoria, oppure sostituire Orsato con Davide Massa. A breve verrà comunicata la decisione ufficiale dell’AIA.