Calciomercato Lazio, i tifosi esultano: è arrivato l’annuncio del club

È iniziato da poco il match tra Lazio e Atalanta in scena questa sera all’Olimpico: le dichiarazioni del ds lasciano trapelare ottimismo

È iniziata da poco la gara prevista per questa sera allo Stadio Olimpico tra Lazio e Atalanta. I giocatori della Dea sono partiti pressando subito forte i biancocelesti che però, con concentrazione, stanno cercando di attuare al meglio il proprio gioco.

Nel pre partita di Lazio-Atalanta, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato il direttore sportivo della Lazio, ovvero Igli Tare. Il ds ha rilasciato dichiarazioni in merito all’importante match di questa sera, ma ha rilasciato anche affermazioni importanti in ottica calciomercato.

La società biancoceleste, infatti, sta cercando di fare qualsiasi cosa per sbloccare l’indice di liquidità che non le permette di muoversi attualmente sul mercato. L’intenzione è quella di soddisfare le richieste avanzate da Maurizio Sarri per ottenere rinforzi utili.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio-Atalanta, Igli Tare parla in ottica calciomercato: “Stiamo facendo di tutto…”

Allo Stadio Olimpico la sfida tra Lazio e Atalanta si presenta fin da subito ad altissima intensità: i nerazzurri pressano cercando di lasciare poco spazio agli avversari, ma i biancocelesti avanzano verso la porta di Musso con incursioni pericolose. Nel pre partita, però, ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha parlato il ds Igli Tare e ha rilasciato dichiarazioni che lasciano ben sperare per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Dzeko gela tifosi e società: dichiarazioni durissime

La Lazio, infatti, attualmente ancora non può muoversi sul mercato, essendo bloccata dal cosiddetto indice di liquidità. Le parole di Tare, tuttavia, fanno ben sperare i tifosi: “Mercato e indice di liquidità? Stiamo lavorando per sbloccarlo, qualche possibilità c’è. Le cose cambiano giorno dopo giorno. La fiducia c’è, se riusciamo fare quello che dobbiamo fare siamo contenti di aiutare la squadra”.