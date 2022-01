Inter, Dzeko gela tifosi e società: dichiarazioni durissime

L’Inter la spunta contro il Venezia e vince solamente grazie a un gol arrivato al 90′: nel post partita Dzeko, però, spiazza tifosi e società

L’Inter fatica a trovare il gol e alla fine riesce a spuntarla, anche in questa giornata, solamente negli ultimissimi minuti utili. Un gol arrivato al 90′ ha permesso al gruppo di Simone Inzaghi di guadagnare tre punti importanti in Serie A.

La apre il Venezia, che tenta di fare il gran colpo a San Siro, con Thomas Henry ma poi la riacciuffa Nicolò Barella e la chiude definitivamente Edin Dzeko. L’attaccante è rimasto in campo fino all’ultimo e ha dato perciò ragione alla scelta del suo mister di non volerlo sostituire.

Il gol di Dzeko è arrivato solamente allo scadere dei tempi regolamentari della gara, contro un Venezia che nonostante le importanti assenze ha resistito appunto fino al 90′. Proprio colui che, su assist di Dumfries, ha fatto sì che l’Inter guadagnasse tre punti importanti in classifica, ha a fine gara parlato anche a ‘DAZN’ spiazzando società e tifosi.

Inter-Venezia, Dzeko spiazza la società e i tifosi nel post partita

Edin Dzeko, il salvatore dell’Inter contro un Venezia che ci ha creduto fino all’ultimo, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’. Ha parlato del mancato cambio per lui e di come questa scelta abbia influito sul risultato finale: “Inzaghi non mi ha tolto? Capisce di calcio il mister, sa che posso segnare anche alla fine. Non rimpiango nulla, mancavano i miei gol ma la squadra vinceva. E magari l’avevo tenuto per questo”.

Ha poi parlato della sosta del campionato ma anche del derby di Milano che aspetta Inter e Milan per la 24esima giornata. A tal proposito hanno spiazzato le sue dichiarazioni sul campo di San Siro: “La sosta viene nel momento giusto, siamo un po’ stanchi tutti e speriamo che il campo migliora perché è veramente un disastro. Il campo non è bellissimo, la palla si ferma tanto e diventa tutto più difficile”.