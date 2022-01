Calciomercato Napoli, Giuntoli prova ad anticipare il colpo: affare chiuso

In casa Napoli si lavora anche al mercato in entrata ed il club azzurro potrebbe presto chiudere per un colpo a sorpresa.

Dopo settimane difficili il Napoli è sembra aver ripreso la giusta rotta con vittorie in campionato ed una situazione infortuni molto meno grave rispetto a qualche settimana fa.

Oltre a questo il club azzurro lavora sempre sul mercato, in particolare con un occhio di riguardo ad operazioni interessanti per il futuro.

Dopo mesi di attesa gli azzurri sarebbero ad un passo dal chiudere per il terzino sinistro, ruolo dove spesso in passato la squadra si è trovata in piena emergenza. La società partenopea è vicina a chiudere un bel colpo di mercato.

Napoli vicino a chiudere per Mathias Olivera del Getafe

Secondo quanto riporta il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio il club sarebbe vicino a chiudere per il terzino sinistro del Getafe Mathias Olivera, da tempo accostato alla squadra guidata da Luciano Spalletti.

Il club azzurro avrebbe presentato un’offerta per un prestito con obbligo di riscatto incondizionato per il calciatore. Il Getafe vorrebbe evitare la cessione in questo momento e la trattativa si potrebbe cosi chiudere in estate. Quel che è certo è che Olivera è ad un passo dal Napoli, adesso o al massimo in estate.