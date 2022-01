“Battibecco con Nedved e Arrivabene”: Cassano, rivelazione in diretta

L’ex calciatore Antonio Cassano si è lasciato andare ad una rivelazione in casa Juventus. Il retroscena raccontato in diretta.

La Juventus di Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, dopo aver ingranato la marcia giusta in campionato ed invertito il trend negativo, si affaccia sul calciomercato invernale.

Prima di regalare ai tifosi nuovi innesti da inserire in rosa, il club bianconero deve risolvere la grana relativa alla questione rinnovo di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è in scadenza contrattuale e l’intesa col club bianconero non sembra vicina.

Cassano su Dybala

In attesa di novità, quindi, i commenti sulla vicenda sembrano sprecarsi. L’ultimo in ordine cronologico ad aver commentato l’affare è stato Antonio Cassano. L’ex attaccante barese è intervenuto in diretta Twitch ai microfoni della ‘Bobo Tv’ con Christian Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola.

Ecco quanto dichiarato: “A mio parere la Juventus fa un ragionamento chiaro. Dybala ha ventinove anni, non è mai stato un calciatore continuo. Non può riportare la squadra ai vecchi tempi. Lo lasceranno andare, insomma. Poi c’è stato un po’ di battibecco con Nedved ed Arrivabene. Secondo me lui ha pensato che per ricostruire la Juve ci vogliano altri due o tre anni. Al 99,9% per me non rinnova”.