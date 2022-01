Serie A, un’altra gara a rischio rinvio: gli aggiornamenti dal ritiro

Il Covid sta colpendo duramente la Serie A. Dopo le gare non disputate nel giorno dell’Epifania, domani è in forse un altro match.

In questi minuti si sta disputando il match tra l’Inter e il Venezia. Questa gara è stata in dubbio fino alla giornata di ieri, perché nel club veneto è scoppiato un autentico focolaio Covid-19. I lagunari, dove anche il tecnico Zanetti ha contratto il virus, si sono presentati a San Siro con ben dieci assenze.

Un altro match di questo turno a forte rischio rinvio è il derby della Campania di domani tra il Napoli e la Salernitana. Ormai è da settimane che Colantuono sta affrontando tantissime assenze tra i suoi a causa del Coronavirus. A peggiorare le condizione dei granata ci sono gli infortuni di Ribery e Simy.

Il francese, infatti, non sarà a disposizione di Colantuono per il match di domani del Maradona, mentre si farà di tutto per cercare di recuperare l’ex Crotone. Il tecnico granata ha così commentato ieri in conferenza stampa la situazione dei suoi: “Non riesco a capire questi nuovi regolamenti. Qualche calciatore scenderà in campo ad onor di firma”.

Serie A, altri due giocatori della Salernitana si sono negativizzati

C’è molta attesa per l’esito degli ultimi tamponi effettuati dalla Salernitana, ma pian piano stanno aumentando le possibilità che il Derby si giochi. Secondo quanto raccolto dal portale ‘Salernitananews.it’, infatti, si sono negativizzati altri due calciatori rispetto ad ieri. Adesso ci sono 6 positività all’interno del gruppo granata.

Con questo numero non si raggiungerebbe la soglia dle 35% che non permeterebbe alla Salernitana di giocare la partita di domani contro il Napoli di Spalletti. Se non dovessero esserci ulteriori sorprese nel giro dei tamponi effettuato questa mattina tra i calciatori non attualmente posiviti, il match si disputerà.