Napoli, problemi al cuore per Ounas: spunta il bellissimo gesto dei compagni

Dopo aver superato il Covid, Ounas ha riportato alcune lesioni cardiache: situazione monitorata, in bocca al lupo dai compagni del Napoli

Il Napoli ha una preoccupazione extra campo. La concentrazione di Luciano Spalletti e della sua squadra nelle ultime giorni è stata assorbita anche dalla questione di salute che riguarda un compagno. Una situazione che non preoccupa più di tanto, visto che si è registrata pure ad altre latitudini.

Il ‘Corriere dello Sport’ in edicola questa mattina ha raccontato il bellissimo gesto compiuto dai compagni, che hanno mostrato grande vicinanza ad Adam Ounas, atteso all’ombra del Vesuvio nella prossima settimana.

Napoli, la vicinanza dei compagni ad Ounas: “Forza Adam”, il messaggio di sostegno

Adam Ounas è stato convocato dall’Algeria per la Coppa d’Africa ma nonostante ciò non ha mai messo piede in campo perché dopo aver superato il Covid, l’attaccante ex Bordeaux ha accusato qualche problema cardiaco in seguito alla visita medica effettuata dalla federazione algerina.

Il suo non è l’unico caso del genere registrato negli ultimi mesi. Nell’Arsenal ad esempio vi è stato quello del gabonese con cittadinanza francese Pierre-Emerick Aubameyang e ancora al Nizza quelli di Tanger e Lemina.

Gli esami ai quali si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato la presenza di lesioni cardiache. Aubameyang ha già rassicurato tutti sulle sue condizioni e così farà pure Ounas. In più, come riferisce ancora il ‘Corriere dello Sport’, il dottore azzurro Canonico è in contatto con i colleghi dell’Algeria e con l’esterno che rientrerà a Napoli nella prossima settimana.

Il calciatore intanto ha avvertito la vicinanza dei suoi compagni di squadra, che ha recapitato un messaggio affettuoso nei suoi confronti: ‘Forza Adam’ è il testo con cui il Napoli gli ha fatto l’in bocca al lupo.

Ounas completerà adesso l’iter dei controlli già prescritti prima di presentarsi a Napoli. Il calciatore conta di mettersi il prima possibile alle spalle questa piccola disavventura per tornare presto sul terreno di gioco e far parlare di sé soltanto attraverso quest’ultimo.