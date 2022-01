Alle 15 spazio a ben tre match di questa domenica di Serie A. Allo stadio Diego Armando Maradona si affrontano Napoli e Salernitana.

Dopo aver rischiato di non giocare questa partita, alla fine Napoli e Salernitana riusciranno a scendere in campo. Superate le difficoltà legate al Covid, soprattutto per quanto riguarda la squadra di Colantuono ed il gran numero di positivi che questa conta ancora adesso. I numeri minimi, però, ci sono e cosi entrambe potranno scendere in campo e giocarsi la possibilità di portare a casa i tre punti.

Obiettivo cruciale per il Napoli, alla ricerca di una vittoria che possa permettere a tutta la compagine azzurra di tenere botta nella corsa ad un posto Champions. Dopo le ultime due vittorie consecutive (tre risultati utili consecutivi) i partenopei proveranno a centrare anche la terza e proseguire la striscia di risultati utili.

Discorso molto diverso per la Salernitana, che invece ha bisogno di vincere per provare ad inseguire la salvezza. L’obiettivo è molto complesso, per ammissione dello stesso Colantuono, anche in funzione di quelli che sono i problemi legati ad infortuni ed, appunti, contagi da Covid.

Napoli-Salernitana, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. Allenatore: Spalletti.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Delli Carri, Gagliolo, Bogdan, Veseli; Kechrida, Di Tacchio, Schiavone, Obi; Bonazzoli, Vergani. Allenatore: Colantuono.

Arbitro: Pairetto

Guardalinee: Longo e Bottegoni

Quarto uomo: Cosso

Var: Banti

Avar: Baccini