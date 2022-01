Calciomercato Cagliari, l’annuncio in diretta tv fa esultare i tifosi

Il Cagliari cerca la svolta in campionato. Contro la Fiorentina serve vincere a tutti i costi. C’è anche un annuncio sul calciomercato.

Il Cagliari di Walter Mazzarri è impegnato in questi minuti nel lunch match del ventitreesimo turno di Serie A 2021/2022. Il club rossoblù ha bisogno di punti per uscire dai bassifondi della classifica e salvare la stagione. I risultati faticano ad arrivare, ma l’assenza di due top come Vlahovic e Saponara potrebbero agevolare le cose oggi.

Proprio nei minuti precedenti al fischio di inizio Mario Passetti, direttore generale del club sardo, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport.

Calciomercato Cagliari, annuncio in diretta tv

Il dg del club rossoblù, ai microfoni dell’emittente satellitare, ha analizzato il match e commentato alcune operazioni calde di calciomercato. Di seguito il suo intervento: “Questo è un momento complicato, ma è uguale per tutti. Sono stati creati dei protocolli per fortuna per disciplinare queste situazioni. Tutte le partite vanno preparate al meglio con i calciatori che sono a disposizione.

Poi prosegue: “Nandez fuori e Baselli dentro? Quella relativa a Baselli è una trattativa in corso. Speriamo che possa andare a buon fine molto presto. Per quanto riguarda il resto, invece, non ci sono uscite pianificate. Se ci saranno i calciatori che andranno via verranno sostituiti in modo adeguato”.

Passetti su Astori

“Astori? Questa è una partita speciale. Davide è sempre con noi, poi ognuno lo vive nel suo intimo. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia, anche oggi lo ricorderemo”.

E poi, sul campo, così è stato. Perché al minuto 13, sul campo dell’Unipol Domus di Cagliari, entrambe le squadre si sono fermate per omaggiare proprio Davide Astori. Applausi e commozione sugli spalti, in panchina e sul terreno di gioco: Cagliari-Fiorentina si è fermata per ricordare il difensore.