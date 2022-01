La Roma vince, ma Mourinho non risparmia stoccate: “Contenti voi…”

La Roma vince e convince ad Empoli, eppure Mourinho non risparmia stoccate ai suoi: la risposta in diretta a DAZN lascia tutti sorpresi

Quattro gol rifilati all’Empoli e terza vittoria di fila per la Roma di José Mourinho. I giallorossi si sono rimessi in carreggiata e, alla sosta di gennaio, si riportano vicini al quarto posto, in attesa del big match tra Milan e Juventus.

Quella in Toscana, però, è stata una vittoria convincente al 90% per José Mourinho: dopo un primo tempo dominato, i giallorossi hanno subìto la reazione dell’Empoli, che ha accorciato le distanze da 4-0 a 4-2.

Due reti che hanno mostrato le fragilità difensive della Roma, ancora ben lontane dall’essere risolte. E soprattutto, ancora ben visibili allo stesso Mourinho che, seppur con il sorriso, non ha risparmiato una stoccata ai suoi calciatori.

La Roma vince ad Empoli, ma Mourinho lancia la stoccata ai suoi: “Contenti voi per lo spettacolo”

“Abbiamo portato a casa un grande risultato, considerando che fare risultato qui ad Empoli non era facile. Per nessuna… – così José Mourinho ha analizzato la vittoria in Toscana, ai microfoni di ‘DAZN’ – Sapevamo la fatica che hanno fatto le altre big ad Empoli”.

Di qui, Mou continua e aggiunge: “Abbiamo fatto una buona gara. Era importante vincere e lo abbiamo fatto”, prima di spostarsi sul secondo tempo e lanciare una stoccata ai suoi.

Stuzzicato dalle domande da studio, lo Special-One prova a scherzare: “Perché non abbiamo chiuso il risultato dopo l’intervallo? Dobbiamo migliorare, ma contenti voi. Per l’audience è stato meglio così: con un 5-0, le persone avrebbero spento la TV, invece lo spettacolo è rimasto alto. Complimenti a tutte e due le squadre”.